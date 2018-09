Açores. Proteção civil desmobiliza meios

RTP16 Set, 2018, 11:27 / atualizado em 16 Set, 2018, 11:27 | País

O alerta vermelho nas ilhas das Flores e Corvo, no Grupo Ocidental, foi retirado à meia noite (mais uma hora em Lisboa), mas mantém-se o aviso amarelo relativo à precipitação e ao vento.







Nas últimas horas, a proteção civil registou dez ocorrências, a maioria na Ilha das Flores. A noite foi trabalhosa, mas tranquila. As ocorrências estavam ligadas a situações de quedas de árvores ou derrocadas, sem terem sido registados prejuízos ou danos para as populações.







A partir das 9h00, foi dada a indicação às autoridades que reforçaram os meios nas ilhas do grupo ocidental para que começassem a desmobilizar.











Pelas 00h00 (mais uma hora em Lisboa), o centro da tempestade tropical localizava-se a 105 quilómetros a norte-nordeste da ilha das Flores, com deslocamento a cerca de 39 quilómetros por hora, indicou o IPMA no último comunicado previsto sobre o Helene.





Em declarações à RTP, Diamantino Henrique, do IPMA-Açores, revela no entanto que, apesar do afastamento do Helene em direção ao Reino Unido, está a ser analisada uma possível interação com a tempestade Joyce, admitindo que poderá vir a ser feito novo aviso à população.