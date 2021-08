Açores registam apenas seis novos casos positivos em 24 horas

De acordo com o comunicado hoje divulgado pela Autoridade de Saúde Regional, foram registadas, no mesmo período, 28 recuperações, 23 das quais em São Miguel, uma na Terceira e quatro na ilha Graciosa, e continuam internados nove doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, três dele em unidade de cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas foram também extintas duas cadeias de transmissão local primária, uma na Terceira e outra na Graciosa, e permanecem ativas oito cadeias de transmissão local em todo o arquipélago, quatro na Terceira, uma na Graciosa, uma no Faial, uma partilhada entre Pico e São Miguel e uma partilhada entre Faial e São Jorge.

De acordo com o mesmo comunicado, em vigilância ativa estão hoje 730 pessoas em toda a região.

O arquipélago regista presentemente 240 casos positivos ativos, sendo 204 em São Miguel, 18 na Terceira, nove no Faial, quatro no Pico, três na Graciosa e dois em São Jorge.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.667 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 8.218 pessoas, 41 morreram, 94 saíram do arquipélago e 74 apresentaram prova de cura anterior.

Até ao momento já se realizaram 676.886 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2 que causa doença covid-19.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 26 de agosto corrente, foram, entretanto, vacinadas nos Açores 163.227 pessoas com a primeira dose (69,0 por cento) e 167.079 com vacinação completa (70,6 por cento), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.711 pessoas e foram contabilizados 1.033.165 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

RF // EA

Lusa/Fim