Açores registam novo caso nas últimas 24 horas em São Miguel

A informação é avançada hoje no comunicado diário da Autoridade de Saúde Regional, explicando que o caso diagnosticado é de um homem de 35 anos, "não residente na região, proveniente de ligação aérea com território continental português, que apresentou teste de despiste ao SARS-CoV-2 realizado antes do embarque com resultado negativo e cujo teste efetuado após o sexto dia produziu resultado positivo".

"A registar que um caso positivo reportado sábado na ilha de São Miguel, referente a um indivíduo do sexo masculino, de 38 anos, que apresentou documentação comprovativa de infeção e posterior recuperação no país de origem, passou a ser considerado não ativo na região", adianta ainda a Autoridade de Saúde dos Açores.

Até ao momento, foram detetados na região 388 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

Há atualmente 78 casos positivos ativos, dos quais 63 em São Miguel, oito na Terceira, um na Graciosa, dois no Pico, dois no Faial, um em Santa Maria e um na ilha das Flores.

Desde o começo da pandemia morreram 16 pessoas na região com covid-19, todas em São Miguel.

A Autoridade de Saúde açoriana reitera que "as medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor social".

A pandemia de covid-19 já provocou quase 1,2 milhões de mortos e mais de 46 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.507 pessoas dos 141.279 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.