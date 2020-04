Açores registam primeiro recuperado em utentes do lar do Nordeste

"Sendo um utente da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, da estrutura residencial para idosos, o primeiro caso de recuperação para nós é efetivamente animador para com os restantes, mas tal como os outros casos não nos pode deixar descansados e descurar todo o atendimento e atividade assistencial que está a ser prestada a todos os utentes internados nas unidades de saúde da região", afirmou hoje o responsável da Autoridade de Saúde Regional dos Açores.

Tiago Lopes, que é também diretor regional da Saúde, falava, em Angra do Heroísmo, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto de covid-19 nos Açores.

Os Açores registaram hoje três novos casos de recuperação na ilha de São Miguel: uma mulher de 21 anos e dois homens com 54 e 67 anos.

O homem de 67 anos, que se encontrava internado no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, é o primeiro caso de recuperação registado entre os utentes do lar do Nordeste.

Segundo Tiago Lopes, a recuperação mais rápida estará relacionada com a faixa etária do utente.

"Toda a experiência e conhecimento que detemos relativamente ao novo coronavírus é que efetivamente esta infeção exacerba em muito toda a patologia crónica associada a utentes com idades acima dos 75/80 anos", afirmou.

Foi hoje registado também o óbito de uma mulher de 78 anos, que se encontrava internada no hospital de Ponta Delgada, o 11.º em doentes com covid-19 nos Açores e o oitavo entre os utentes do lar do Nordeste.

No total foram infetados com o novo coronavírus 33 utentes e 10 funcionários no lar do Nordeste, onde decorreu hoje uma nova recolha de análises.

O primeiro caso de uma utente do lar infetada foi detetado no dia 07 de abril, depois de a mulher de 88 anos, que entretanto morreu, ter estado internada no Hospital do Divino Espírito Santo.

O responsável da Autoridade de Saúde Regional revelou hoje que foram já testados 300 utentes e funcionários de lares de idosos nas ilhas de São Miguel, Terceira e Graciosa, no âmbito de um rastreio que será realizado em todas as estruturas deste género no arquipélago.

"Foram submetidos a este teste de diagnóstico de possível infeção pelo covid-19 e até ao momento todos eles tiveram resultado negativo. Entretanto iremos continuar com este procedimento e com este rastreio organizado a todas estas unidades e entidades, que possuem funcionários em esquema rotativo. Todos os que vão render a equipa que está em funções serão submetidos a este teste", avançou.

O objetivo, segundo Tiago Lopes, é realizar uma "intervenção mais atempada para proteger este público mais vulnerável".

Os Açores estão há seis dias sem registo de novos casos positivos de infeção pelo novo coronavírus.

Desde o início do surto foram confirmados 138 casos da covid-19 nos Açores, 90 dos quais atualmente ativos, tendo ocorrido 37 recuperações (23 em São Miguel, oito na Terceira, cinco em São Jorge e uma no Pico) e 11 mortes (em São Miguel).

A ilha de São Miguel é a que registou mais casos (100), seguindo-se Terceira (11), Pico (10), São Jorge (sete), Faial (cinco) e Graciosa (cinco).

Estão atualmente internados 39 doentes com covid-19 nos Açores, 15 no hospital de Ponta Delgada, 12 no centro de saúde do Nordeste, quatro no hospital da ilha Terceira (um dos quais em cuidados intensivos) e um no hospital da Horta.