Um total de 131 utentes do serviço regional de saúde dos Açores tiveram de fazer interrupções voluntárias da gravidez no continente em 2023. Em resposta a um requerimento do Bloco de Esquerda dos Açores, o governo regional revelou que médicos especialistas em ginecologia/obstetrícia do arquipélago são objetores de consciência, o que "comprometeu a capacidade assistencial local''.