ACP vai contestar na justiça novas velocidades em Lisboa

A Câmara municipal aprovou uma redução de dez quilómetros por hora na velocidade máxima permitida em toda a cidade. Assim como o corte do trânsito automóvel na Avenida da Liberdade aos domingos e feriados.





O objectivo é impedir a entrada em vigor destes novos limites à circulação rodoviária na capital.A decisão é agora contestada pelo presidente do ACP, Carlos Barbosa, que anuncia o recurso aos tribunais, devido à falta de fundamento técnico destas decisões.As alterações foram propostas pelo Livre, na Câmara de Lisboa, e foram aprovadas com os votos dos vereadores de PS, do Bloco de Esquerda e do próprio Livre.O PCP absteve-se e a coligação liderada por Carlos Moedas votou contra.