ACPEEP quer Segurança Social a atribuir aos infantários privados os mesmos apoios que deu às IPSS

Foto: RTP

A Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular - ACPEEP - quer que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social atribua aos infantários privados os mesmos apoios que forneceu atribui às Instituições Portuguesas de Solidariedade Social.