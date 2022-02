"Acreditar" alerta para incumprimento da lei do registo oncológico

A propósito do Dia Internacional da Criança com Cancro, que se assinalab esta terça-feira, a diretora-geral da Acreditar, Margarida Cruz, lembra que o não cumprimento desta lei prejudica o conhecimento da realidade e, como consequência, a definição de políticas públicas adequadas.", afirma.Margarida Cruz refere que, uma vez que se trata de uma questão desta dimensão, não compreende como o registo oncológico pediátrico não está ainda a funcionar e sublinha a sua importância para se conseguir dimensionar as respostas necessárias.", afirma.Numa nota a que a Lusa teve acesso, a Acreditar lembra que em Portugal são diagnosticados cerca de 400 novos casos de cancro pediátrico por ano, com uma taxa de sobrevivência de 80%, mas sublinha que os números "continuam a ser encontrados com base em estimativas"."É por isso que continuamos a ter de falar na necessidade de um registo oncológico pediátrico (ROP) autonomizado e atualizado, previsto numa lei que não está a ser cumprida", refere.A associação lembra que os dados mais atuais sobre cancro pediátrico estão no Registo Oncológico Nacional de 2018, publicados em janeiro de 2021.