"Acumular de precipitação". Cinco distritos do norte sob alerta laranja da Proteção Civil

, explicou, em conferência de imprensa, ao final da manhã deste domingo, o comandante nacional da ANEPC. Perante as previsões meteorológicas para os dias 12, 13 e 14 de dezembro, completou André Fernandes,. Na Região Sul, entre Lisboa e Vale do Ave e os distritos de Évora, Portalegre e Beja, a estimativa é de 80 a 160 mililitros. Já para o Algarve, prevê-se uma precipitação de até 80 mililitros.

Os demais distritos vão permanecer em alerta amarelo para o dispositivo de socorro.

Na bacia hidrográfica do Minho, as áreas de maior risco de ocorrência de cheias são Caminha, Monção e Valença.Relativamente à bacia hidrográfica do Lima, a Proteção Civil alerta para o risco de inundações nas povoações ribeirinhas de Arcos de Valdevez e em Ponte da Barca e Ponte de Lima.Na bacia hidrográfica do Cávado, o risco de inundações é mais acentuado em Braga, Barcelos e no Rio Este, em Braga, ao passo que na bacia hidrográfica do Ave a chuva poderá engrossar caudais em Santo Tirso.Quanto à bacia hidrográfica do Douro, o comandante Pedro Fernandes advertiu que o aumento do caudal do rio e o efeito da maré na Foz poderão levar a cheias na Foz do Douro, no Peso da Régua e Pinhão.

“Não atravessar zonas inundadas”

O comandante nacional da ANEPC quis ainda destacar que o dispositivo de socorro vai continuar “no terreno”, designadamente em Lisboa e outras zonas consideradas sensíveis. Para apelar à colaboração da população no que toca a medidas preventivas.

Entre as 16h00 de sábado e as 11h30 deste domingo, a Proteção Civil registou 337 ocorrências. Os distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa, Faro e Beja foram os mais afetados. As operações de socorro mobilizaram 1.331 operacionais e 465 meios terrestres.



A Proteção Civil volta a recomendar a desobstrução de sistemas de escoamento de águas pluviais e a retirada de inertes e outros objetos que criem obstáculos ao escoamento. Apela também a particulares cuidados na circulação junto a zonas ribeirinhas.





, aconselhou André Fernandes.Deve-se ainda evitar a prática de atividades associadas ao mar, como a pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar.





c/ Lusa