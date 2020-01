Acusado de 147 crimes. Rui Pinto fica a saber se vai a julgamento

A decisão instrutória começa a ser lida a partir das 14h00, no Campus da Justiça, pela juíza de instrução criminal Cláudia Pina. A abertura da fase de instrução foi requerida por Rio Pinto e pelo segundo arguido neste processo, o advogado Aníbal Pinto.



O Ministério Público acusa o criador do Football Leaks de aceder ilegalmente aos sistemas informáticos do Sporting, do fundo de investimento Doyen, da sociedade de advogados PLMJ, da Federação Portuguesa de Futebol e da Procuradoria-Geral da República.



Em concreto, o pirata informático é acusado de 147 crimes, dos quais 75 de acesso ilegítimo, 70 de violação de correspondência, sete deles agravados, um de sabotagem informática e um de tentativa de extorsão, por aceder aos sistemas informáticos do Sporting, da Doyen, da sociedade de advogados PLMJ, da Federação Portuguesa de Futebol e da Procuradoria-Geral da República, e subsequente divulgação de dezenas de documentos confidenciais.



No decurso do debate instrutório, o Ministério Público defendeu que Rui Pinto e o advogado Aníbal Pinto fossem pronunciados nos exatos termos da acusação.



Já a defesa de Rui Pinto requereu a instrução tendo em vista reduzir o número de crimes dos quais o hacker é acusado e corrigir assim “aspetos legais”, nomeadamente a duplicação de crimes.

O Ministério Público alega que, de 6 de novembro de 2018 a 7 de janeiro de 2019, Rui Pinto "efetuou um total de 307 acessos" à Procuradoria-Geral da República, recolhendo documentos dos processos de Tancos, BES e Operação Marquês, entre outros. Rui Pinto é ainda suspeito de ser o autor do furto de e-mails do Benfica, em 2017.





De janeiro de 2018 a janeiro de 2019, Rui Pinto terá acedido a outros 12 processos ainda estão em segredo de justiça.



Rui Pinto, de 30 anos, foi detido na Hungria e entregue às autoridades portuguesas com base num mandado de detenção europeu, que apenas abrangia os acessos ilegais aos sistemas informáticos do Sporting e da Doyen, mas que acabaria por ser alargado.



De acordo com a acusação do Ministério Público, a partir do início de 2015 e até 16 de janeiro de 2019, “o principal arguido muniu-se de conhecimentos técnicos e de equipamentos adequados que lhe permitiram aceder, de forma não autorizada, a sistemas informáticos e a caixas de correio eletrónico de terceiros”.



“Instalou, nos seus equipamentos, diversos programas informáticos e ferramentas digitais que lhe permitiam, de forma dissimulada e anonimizada, entrar nos mencionados sistemas informáticos e caixas de correio de terceiros e daí retirar conteúdos”.



