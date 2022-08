Adepto do Hajduk de Split condenado a 15 meses de prisão com pena suspensa

Foto: Hugo Delgado - Lusa

O adepto croata do Hajduk de Split que agrediu um jornalista em Guimarães foi condenado a 15 meses de prisão, com pena suspensa. As agressões ocorreram no final do jogo entre o Vitória e a equipa croata.