Adeptos britânicos continuam a chegar ao Porto para a final da Liga dos Campeões

Só hoje aterraram 27 aviões provenientes de Londres e de Manchester. Amanhã são esperados 80 voos charter do Reino Unido para o Porto, com cerca de 10 mil adeptos, que vão e vêm no mesmo dia. Para todos será um sábado de calor e futebol independentemente do resultado.