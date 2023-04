Adesão à greve de enfermeiros do Centro de Lisboa Ocidental ronda 80%

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses diz que em causa está a falta de vínculos definitivos na contratação, o pagamento do trabalho extraordinário em dívida e a igualdade no número de férias para todos os enfermeiros, com ou sem contrato individual de trabalho.



Há mais protestos marcados para os dias 27 e 28 de abril, no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte e na Administração Regional de Saúde do Norte.



Para o dia 12 de maio, Dia do Enfermeiro, está marcada uma greve nacional em frente ao Ministério da Saúde.