Adesão à greve dos trabalhadores da Saúde ronda os 80 por cento

RTP03 Mai, 2018, 11:50 / atualizado em 03 Mai, 2018, 11:53 | País

A greve de dois dias foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP), e abrange todos os trabalhadores da saúde, expecto médicos e enfermeiros, dos serviços tutelados pelo Ministério da Saúde, como hospitais e centros de saúde. A paralisação começou às 00h00 de quarta-feira e termina às 24h00 de hoje.



Os funcionários exigem a aplicação das 35 horas de trabalho por semana para todos os trabalhadores, progressões na carreira e o pagamento das horas extraordinárias vencidas e não liquidadas. Pedem também a contratação de mais trabalhadores.



“Tal como esperávamos, a adesão à greve hoje é superior ao primeiro dia. Os hospitais da Universidade de Coimbra, a Figueira da Foz e em São João da Madeira, por exemplo, subiu dos 80 para os 90 por cento”, afirmou José Abraão, secretário-geral do SINTAP.



Em relação à reunião agendada para sexta-feira com o Ministério da Saúde, o sindicalista espera que sirva “para se encontrar soluções no acordo coletivo de trabalho que estamos a negociar para que todos os trabalhadores sejam dotados de uma carreira e nela progridam e também sobre as 35 horas de trabalho semanal”.



José Abraão acrescentou que o “sindicato foi convocado para uma reunião na próxima sexta-feira para continuar as negociações do contrato coletivo de trabalho, que já está a ser negociado há seis anos, sem qualquer tipo de resultados”.



“O Governo tem de dar resposta aos problemas, acabar com a precariedade e acabar também com a sobrecarga de muitos dos profissionais, face à falta de pessoal na maioria dos serviços”, acrescentou.



Os trabalhadores do setor da Saúde voltam a cumprir um dia de greve, dia 25 deste mês, uma paralisação marcada pelos sindicatos afetos à CGTP. Médicos em greve durante três dias

Depois de duas greves nacionais em 2017, os médicos voltam a paralisar nos dias 8,9 e 10 de maio. No pré-aviso, os sindicatos entendem que a reivindicação essencial “é a defesa do Serviço Nacional de Saúde” e o respeito pela dignidade da profissão médica. A paralisação, que foi marcada pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e pela Federação Nacional de Médicos (FNAM), tem o apoio da Ordem dos Médicos.



Em termos concretos, os sindicatos exigem uma redução do trabalho suplementar de 200 para 150 horas anuais, uma redução progressiva até 12 horas semanais de trabalho em urgência e uma diminuição gradual das listas de utentes dos médicos de família até 1.500 utentes, atualmente são cerca de 1.900.



Num documento enviado pela Ordem dos Médicos por e-mail a todos os profissionais de saúde, o bastonário Miguel Guimarães refere que: “Participar na greve nacional dos médicos é, antes de tudo, defender a qualidade dos cuidados de saúde e os doentes”.



A Ordem considera que existem “razões objetivas que justificam” a convocação da greve e garante que apoiará todos os clínicos que decidirem aderir, porque participar na paralisação é “defender a qualidade dos cuidados de saúde e os doentes”.



A Ordem dos médicos entende que os profissionais de Saúde não podem “continuar a aceitar a violação permanente da dignidade dos médicos e do próprio Serviço Nacional de Saúde”.



“É o momento de clamar que somos médicos sem medo. Sem medo de defender os doentes, sem medo de defender a dignidade e exigir respeito, sem medo de defender a medicina em que acreditamos, sem medo de denunciar as más práticas, sem medo de exigir mais tempo para a relação médico-doente”, acrescenta a nota enviada pela Ordem dos Médicos e divulgada pelo SIM.



Além da greve, a Federação Nacional dos Médicos admite também a hipótese de boicotar as receitas eletrónicas. Técnicos de diagnóstico e terapêutica param a 24 e 25

O Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica agendou uma greve nacional para os dias 24 e 25 de maio, depois de ter estado, juntamente com outras três estruturas, reunido com o Governo no Ministério da Saúde, no qual não chegaram a acordo sobre matérias “em aberto”.



“Não houve acordo nas matérias relativas às tabelas salariais, transições para uma nova carreira e sistema de avaliação. A proposta do Governo coloca-nos numa posição salarial pior do que aquela em que estamos atualmente”, afirmou Almerindo Rego, do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica.



As quatro estruturas sindicais decidiram marcar uma paralisação de dois dias para este mês, sendo que o dia 25 coincide com a greve dos trabalhadores de saúde, agendada pelos sindicatos afetos à CGTP.



Em 2017, sindicatos e Governo chegaram a acordo, em novembro, pelo que os profissionais de diagnóstico e terapêutica decidiram suspender uma paralisação que durou 24 dias.



Mais de 200.000 utentes foram afetados pela greve dos serviços, durante a qual os profissionais protestaram frente a hospitais em Lisboa, Faro e Coimbra.



O protesto levou à intervenção do primeiro-ministro, António Costa, que prometeu aos manifestantes que iria falar com o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e com o ministro das Finanças, Mário Centeno, sobre as reivindicações.



C/Lusa