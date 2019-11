Adesão de mais de 90% na greve do pessoal não docente

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS) anunciou hoje no Porto que a adesão à greve do pessoal não docente "ultrapassou os 90%" e que "há centenas e centenas de escolas encerradas" no país.