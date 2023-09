Adiada a reabertura de estrada em Manteigas

Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal (IP) informou que "no seguimento das severas condições meteorológicas registadas no distrito da Guarda, em particular na região da serra da Estrela, será necessário adiar a reabertura da ER338 em Manteigas".

A IP esclareceu que durante o fim de semana foram registadas algumas ocorrências que obrigam a trabalhos de monitorização e de limpeza da via, de forma a garantir novamente as condições de segurança neste troço, para que possa ser reaberto com a maior brevidade possível.

A reabertura daquele troço encerrado desde dezembro de 2022 estava agendada para as 09:00 de hoje.

Como a IP tinha explicado, a via foi alvo de uma intervenção nas últimas semanas para a implementação de uma solução provisória para permitir a reabertura ao trânsito automóvel.

A interdição foi consequência do grande incêndio ocorrido em 2022, que "agravou significativamente o risco de queda de pedras de grande dimensão sobre a plataforma da ER 338 entre Piornos e Manteigas".

A IP adiantou estar em preparação "uma solução definitiva" em estreita articulação com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e demais entidades responsáveis pela área envolvente.

O incêndio na serra da Estrela deflagrou no dia 06 de agosto de 2022 em Garrocho, no concelho da Covilhã (distrito de Castelo Branco), e alastrou a outros concelhos da zona da serra da Estrela.

De acordo com os dados governamentais, este fogo consumiu 28 mil hectares do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), sendo que o Governo aprovou a declaração de situação de calamidade para este território.