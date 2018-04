Administração da RTP. Governo aceitou nome proposto para a área financeira

RTP17 Abr, 2018, 17:55 | País

Em comunicado, o CGI diz ter indicado "ao Governo o nome do membro do Conselho de Administração da RTP responsável pela área financeira, o qual mereceu a concordância do Ministério das Finanças".



Desta forma, considera o CGI, "estão reunidas as condições para que o Conselho de Administração da RTP possa, em breve, ser investido nas suas funções".



(em atualização)