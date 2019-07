Administração de Saúde do Centro anuncia mais um médico para Tábua

Lusa12 Jul, 2019, 17:23 | País

Num comunicado enviado à agência Lusa, aquele organismo adianta que "poderá ponderar, em próximo concurso, e em caso de necessidade, a abertura de mais uma vaga para um especialista de Medicina Geral e Familiar", em articulação com o Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte.

A reação da ARSC surge no dia em que um movimento de cidadãos do município de Tábua promove uma tribuna pública para reivindicar mais saúde no concelho, nomeadamente o aumento de médicos no Centro de Saúde.

"O serviço de saúde no concelho está cada vez pior e já este ano encerraram a consulta aguda", denunciou à agência Lusa Bruno Dinis, um dos coordenadores do Movimento Mais Saúde Em Tábua, recentemente criado.

O movimento considera que "não é justo" os habitantes de Tábua terem de se deslocar 30 quilómetros até Arganil para terem acesso a um Serviço de Atendimento Permanente.

O coordenador do movimento salienta que a redução do número de médicos tem provocado imensos constrangimentos à população, "dificultando o acesso aos cuidados de saúde e encarecendo as deslocações, sobretudo num concelho com elevada percentagem de população idosa e com dificuldades de mobilidade e transporte".

O Movimento Mais Saúde Em Tábua reclama que "o número de médicos ao Serviço no Centro de Saúde seja aumentado para nove, capacidade máxima do Centro de Saúde".

O movimento pretende "que sejam criadas pelo Governo condições financeiras, e outras, de forma a fixar o corpo médico no concelho".

Reivindicam ainda a reabertura do Serviço de Atendimento Permanente no Centro de Saúde de Tábua 24 horas por dia e a reestruturação do funcionamento da Extensões do Centro de Saúde de Tábua de Midões e Mouronho, de forma a evitar o seu encerramento.

A ARSC esclareceu hoje que as extensões de saúde de Midões e Mouronho do Centro de Saúde de Tábua estão a funcionar normalmente, não havendo qualquer intenção de encerrar esses serviços.

Relativamente à Consulta de Atendimento Complementar do Centro de Saúde, salienta que o seu funcionamento está assegurado, entre as 08:00 às 24:00, nos dias úteis, e até às 20:00 aos fins de semana e feriados.

"Esta consulta, recorde-se, veio substituir o antigo Serviço de Atendimento Permanente (SAP), que foi desativado aquando da abertura do Serviço de Urgência Básica de Arganil 24:00 todos os dias, que integra a Rede Nacional de Urgência", refere a ARSC.