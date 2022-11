Administração do Centro Hospitalar do Algarve coloca cargos à disposição após troca de cadáveres

Os membros do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) anunciaram hoje ter colocado os seus cargos "à disposição" após uma troca de cadáveres, que levou um deles a ser "indevidamente" recolhido e em seguida cremado.