Administração do Garcia de Orta estuda várias hipóteses para a urgência pediátrica

Em declarações aos jornalistas no hospital, Luís Amaro admitiu que o encerramento naquele período a partir do dia 18 é “uma das possibilidades que está em cima da mesa”, mas garantiu que “há várias outras possibilidades” em estudo e que não há uma decisão tomada.“Não confirmo que a partir do dia 18 seja essa a decisão tomada, até porque ainda temos várias reuniões com o serviço”, afirmou Luís Amaro, prometendo que, assim que houver “uma decisão tomada, a população terá conhecimento”.

O presidente do conselho de administração frisou, contudo, que, no caso de avançar aquela hipótese, o serviço de pediatria passará a funcionar “das 8h00 às 20h00 todos os sete dias da semana”.









Questionado sobre as outras possibilidades em estudo, Luís Amaro referiu a hipótese de manter os serviços “exatamente como estão a funcionar”, ou seja, encerrando no período noturno aos fins de semana.

O administrador remeteu para a próxima semana, em princípio, uma decisão sobre esta matéria.





Reações divergentes







O presidente da Câmara do Seixal, Joaquim Santos, diz que a ministra da saúde deve procurar soluções para que a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta funcione em pleno e rejeita qualquer possibilidade de encerramento.



O autarca diz que quer explicações de Marta Temido e afirma o que devia estar em cima da mesa eram soluções para não haver encerramento.



Antes a Comissão de Utentes do Seixal disse que a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai passar a encerrar todas as noites, a partir de 18 de novembro, por seis meses.