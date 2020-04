Administração dos Hospitais de Coimbra elogia motivação dos profissionais de saúde

Numa saudação aos profissionais de saúde, no Dia Mundial da Saúde, o responsável daquela estrutura hospitalar salienta que os profissionais demonstram "um elevado nível de compromisso e de sentido de missão, num período tão difícil como o que se está a atravessar".

Fernando Regateiro sublinha que, "sem surpresa, vê-se a robustez do conhecimento e a experiência consolidada conjugarem-se na reorganização de espaços e no desenho de novos modelos de resposta, nas áreas da prestação de cuidados, de suporte e de gestão e logística".

"Vemos os profissionais do CHUC com uma forte consciência da gravidade do momento, mantendo, simultaneamente, elevados níveis de motivação e de energia e foco nos objetivos essenciais de um Serviço Nacional de Saúde inclusivo e solidário", frisa.

O presidente do centro hospitalar considera que é um "privilégio expressar, em nome pessoal e do conselho de administração, a todos e a cada um dos profissionais do CHUC, o testemunho de profundo e sincero reconhecimento e gratidão".

"Vamos vencer mais este desafio e dele sair mais fortes e mais determinados para enfrentar o futuro", conclui a mensagem de Fernando Regateiro.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 75 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 345 mortes, mais 34 do que na véspera (+10,9%), e 12.442 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 712 em relação a segunda-feira (+6%).

Dos infetados, 1.180 estão internados, 271 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 184 doentes que já recuperaram.