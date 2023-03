Administradores hospitalares admitem que situação é má e não vai melhorar tão cedo

A Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares diz que é urgente reverter a falta de autonomia financeira das instituições do Serviço Nacional de Saúde. Xavier Barreto diz que esse é um dos motivos que está a levar ao encerramento de vários serviços, como aconteceu, esta semana, com a urgência pediátrica do Hospital de Loures, no período da noite.