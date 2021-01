Administradores hospitalares alertam que "a hora é grave"

"A hora é grave. É necessário manter a clareza do propósito. As dificuldades ultrapassam-se com medidas coordenadas e concretas", defendem os administradores hospitalares em comunicado."A solução não pode ser limitada a medidas restritivas das liberdades individuais. É nossa responsabilidade reconhecer a diferença e comunicar de forma segmentada, promovendo comportamentos adequados por parte dos diferentes grupos populacionais", acrescentam.Para a APAH, "o único instrumento que o sistema de saúde tem para controlar a pandemia - o rastreio ativo de contactos - deve ser, de uma vez por todas, capacitado em termos de meios humanos", seguindo as instruções da Organização Mundial da Saúde e do Centro Europeu de Controlo de Doenças.Este reforço, defende a estrutura, deve ser maximizado através do alargamento dos meios de diagnóstico.

Em Portugal, já morreram 9028 pessoas dos 556.503 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.





Jornalista Natércia Simões.