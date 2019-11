Administradores hospitalares justificam aumento dos tempos de espera com falta de meios

A imprensa dá conta de que 245 mil utentes estão a aguardar pela chamada ao bloco operatório, esperando muitas vezes para lá do tempo máximo previsto na lei. Alexandre Lourenço justifica a situação com a falta de meios, que está a comprometer o plano do Ministério da Saúde para resolver este problema.