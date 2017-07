Admissões nas Forças Armadas sem luz verde das Finanças

RTP 10 Jul, 2017, 11:44 / atualizado em 10 Jul, 2017, 12:09 | País

A questão da falta de pessoal, refere o mesmo jornal, foi uma das mais referidas para explicar, embora de forma indireta, as lacunas verificadas ao nível da segurança nos paióis de Tancos.



De acordo com uma fonte ouvida pelo Diário de Notícias, designada como “alta patente” nas Forças Armadas, a decisão das Finanças em não ter autorizado ainda este ano quaisquer entradas de efetivos para as fileiras – 631 nos quadros permanentes e 5019 em regime de voluntariado e contrato – acaba por se traduzir numa das formas de se cativar verbas na área da Defesa.



“As pouco mais de 900 entradas de voluntários e de contratados, ocorridas em 2017, foram autorizadas em 2016, pelo que transitaram para este ano as despesas relacionadas com eles em remunerações, alimentação e dormida (processo que tudo indica ir repetir-se para 2018)” refere ainda outra fonte citada pelo mesmo jornal.



E acrescenta: “o Governo pode não cativar as verbas de investimento previstas na Lei de Programação Militar (LPM), mas fá-lo nas despesas do dia-a-dia das unidades: o problema é no funcionamento, uma das três rubricas em que se decompõe o orçamento das Forças Armadas: pessoal, manutenção e investimento”.



Outro aspeto destacado pelo Diário de Notícias diz respeito aos mapas anuais aprovados que mostram um acréscimo em 2015 e 2016 - embora em números inferiores ao acordado com as chefias - seguido de um decréscimo em 2017, no único que foi elaborado pelo Governo PS.