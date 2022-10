Adriano Moreira. Cavaco evoca "um dos mais importantes pensadores políticos do Portugal contemporâneo"

"No ensino construiu escola em torno da `convergência dos saberes` e desses saberes produziu um manancial enorme de pensamento e reflexão sobre Portugal, tornando-o indiscutivelmente um dos mais importantes pensadores políticos do Portugal contemporâneo", escreveu Anibal Cavaco Silva numa declaração enviada às redações.

O ex-primeiro-ministro recorda o "português ilustre" e o "orgulhoso transmontano", fazendo depois a apreciação sobre "a sua vida de dedicação à causa pública como político, como intelectual e como académico".

"Como já referi em 2009, Adriano Moreira `pertenceu à estirpe dos que permanecem fiéis à sua palavra e ao seu trajecto` - e num tempo tão volátil como o que nos coube viver, só isso é já causa de admiração e louvor", escreveu.

Cavaco Silva considera que o ex-líder do CDS e antigo ministro "soube também comunicar o seu pensamento através de uma forma extraordinariamente lúcida, até ao fim dos seus dias, num legado de verdadeiro serviço público".

"Curvo-me perante a memória do Prof. Adriano Moreira. À sua família deixo uma palavra de profundas condolências", concluiu o antigo chefe de Estado.

O antigo presidente do CDS morreu hoje aos 100 anos.

Adriano Moreira foi ministro do Ultramar no período da ditadura (1961-1963) e deputado e presidente do CDS-PP já na democracia, mantendo sempre a ligação à universidade e à reflexão em matéria de Relações Internacionais.

Com 100 anos completados em 06 de setembro passado, foi condecorado pelo Presidente da República em junho com a Grã-Cruz da Ordem de Camões.