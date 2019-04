ADSE corta benefícios nos internamentos longos

DR

Desde fevereiro, que os beneficiários e familiares estão a ser informados que têm de procurar alternativas. A ADSE diz que a medida é necessária para controlar a despesa.



A avó de Cristiana tinha 98 anos quando o hospital privado, no norte do país, informou a família do fim da comparticipação.



A ADSE reconhece que não se pode fazer de forma abrupta, mas que é um problema que ninguém quis enfrentar e que vai contra as regras.



O último estudo de sustentabilidade do subsistema diz que a medida é necessária para controlar a despesa.