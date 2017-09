ADSE enviou 560 mil cartas e 271 emails aos beneficiários sobre eleições

Lusa11 Set, 2017, 21:50 | País

Em causa estão as eleições, que se irão realizar dia 19, para escolha dos quatro representantes dos beneficiários que irão ter assento no Conselho Geral e de Supervisão do novo instituto público.

A divulgação da informação junto dos beneficiários estava prevista na portaria publicada em julho que regulamenta o processo eleitoral.

Além da data prevista das eleições, a ADSE enviou informação sobre as listas de candidatos, o respetivo manifesto eleitoral, as formas e meios de votação e os locais para a votação, entre outras, contou o responsável.

"Foi, portanto, essa tarefa que a ADSE concluiu já na passada semana, tendo a generalidade dos beneficiários recebido a informação referida", acrescentou Carlos Baptista.

Os beneficiários titulares da ADSE podem votar por voto eletrónico, voto por correspondência ou em urna em diferentes cidades do país.

No início deste ano, a ADSE foi transformada em instituto público, com um regime especial e gestão participada, sendo um dos seus órgãos o Conselho Geral e de Supervisão, com funções de acompanhamento, controlo, consulta e participação na definição das linhas gerais de atuação do instituto.

No Conselho Geral e de Supervisão têm assento quatro representantes dos beneficiários (que serão eleitos a dia 19), bem como três representantes dos sindicatos e dois dos reformados.

Os membros do Conselho Geral e de Supervisão terão uma palavra a dizer nas novas regras que irão permitir alargar a ADSE a novos beneficiários, como os cônjuges dos funcionários públicos, ou aos contratos individuais que trabalham no Estado.