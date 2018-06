Advogada de Orlando Figueira pede absolvição "sem zonas cinzentas"

Lusa22 Jun, 2018, 16:20 | País

Nas alegações finais de julgamento, Carla Marinho, que se chegou a emocionar na parte final, pediu ao tribunal que absolvesse Orlando Figueira "sem dúvidas e sem zonas cinzentas".

Numa alusão aos mais de dois anos de prisão preventiva e domiciliária aplicados a "um cidadão inocente", disse que o ex-magistrado "é o exemplo do que não pode acontecer na justiça na fase de investigação".

Para a advogada oficiosa, o seu cliente "tal como os demais arguidos", devem ser absolvidos.

Em várias horas de alegações, divididas por duas sessões de julgamento, Carla Marinho tentou rebater toda a acusação, frisando que Orlando Figueira nunca teve intenção de esconder dinheiro em `offshores`, numa alusão à conta em Andorra que o Ministério Público diz configurar branqueamento de capitais, e que as quantias recebidas pelo contrato de trabalho com a Primagest "foram todas declaradas à autoridade tributária e pagos os impostos".

Para a defensora, ficou provado em tribunal não ter havido um acordo para beneficiar o ex-vice-Presidente de Angola, Manuel Vicente, entre os arguidos da Operação Fizz, no qual o MP se baseou para os acusar de corrupção, e o contrato de trabalho para exercer funções jurídicas em Angola foi assinado com o banqueiro Carlos José da Silva e não com o ex-presidente da Sonangol, que a acusação aponta como corruptor.

Assim, defende Carla Marinho, "a palavra-chave deste julgamento é a absolvição".

Ainda da parte da manhã começou a alegar Rui Patrício, defensor de Armindo Pires, empresário e amigo de Manuel Vicente.

Na sessão de quinta-feira a procuradora do MP disse que não ficou provado que Armindo Pires tivesse envolvido nos factos que estão a ser julgados e pediu que o tribunal "decidisse com critério".

Para Rui Patrício, este processo "não tem ponta por onde se lhe pegue", defendendo a absolvição do seu cliente e criticando a acusação e a pronúncia.

"Não há factualidade imputada a Armindo Pires", disse Rui Patrício, defendendo que o caso "deveria ter morrido na instrução".

O ex-procurador do Ministério Público Orlando Figueira, o advogado Paulo Blanco e o empresário Armindo Pires são os três arguidos do julgamento no âmbito da Operação Fizz.

A Operação Fizz julga um caso que envolveu também o antigo vice-Presidente de Angola, Manuel Vicente, mas cujo processo foi entregue às autoridades angolanas.

O julgamento da Operação Fizz teve início a 22 de janeiro e assenta na acusação de que Orlando Figueira recebeu 760 mil euros para arquivar processos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), um deles o caso da empresa Portmill, relacionado com a aquisição em 2008 de um imóvel de luxo situado no Estoril.