Advogada de Rendeiro diz que não foi notificada de pedido de extradição

A advogada June Marks garante à RTP que vai avançar com uma queixa-crime e pedir a abertura de uma investigação. Confirma também que Rendeiro recebeu ameaças de morte.



A defesa do antigo presidente do BPP pediu a libertação mediante o pagamento de uma caução de perto de 2.200 euros.



O Ministério Público sul-africano recusou a proposta e alega perigo de fuga.