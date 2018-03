Advogada diz que ex-procurador Orlando Figueira foi alvo de ameaças

Lusa01 Mar, 2018, 15:24 | País

Carla Marinho indicou que Orlando Figueira, a irmã do ex-magistrado, que é testemunha no processo, e ela própria foram alvo de ameaças no edifício do tribunal e num hotel em Lisboa por alguém que disse "estar a mando de uma pessoa muito mencionada neste processo".

A advogada pediu ao tribunal a visualização dos vídeos de vigilância nos dias 27 e 28 de Fevereiro da receção do tribunal e da zona perto da sala de audiência, onde decorre o julgamento.