Os interrogatórios prosseguem hoje no campus da justiça, em Lisboa, no caso de corrupção na Madeira.

É o décimo primeiro dia de detenção dos suspeitos da Operação Poncha.



Depois de Custódio Correia, o juiz ouviu Avelino Farinha. Raul Soares, o advogado do detido, critica prolongamento do período de detenção por indeferimento do pedido para o arguido aguardar o interrogatório em liberdade.