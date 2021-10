Advogado de Vara diz que não beneficiou de qualquer exceção na lei

Tiago Rodrigues Bastos lembra que a libertação resulta de uma alteração legislativa aprovada na Assembleia da República e que ainda está em vigor.



O antigo ministro beneficiou da alteração da lei que ao abrigo da pandemia de covid-19 permitiu a libertação de todos os presos que já tinham cumprido metade da pena a que tinham sido condenados.



No caso de Armando Vara, cumpriu dois anos e 9 meses de prisão efetiva de uma pena de cinco anos a que foi condenado.



O advogado de defesa, acrescenta que em momento algum o arguido deixou de cumprir com as obrigações, apesar de não concordar com a sentença.