Advogado diz que arguidos foram a Alcochete falar com os jogadores

RTP18 Mai, 2018, 16:21 / atualizado em 18 Mai, 2018, 16:21 | País

Alguns arguidos já foram ouvidos no Tribunal do Barreiro | Rui Minderico - Lusa

O advogado de um dos 23 arguidos disse à entrada do Tribunal do Barreiro que o intuito do grupo que entrou na Academia de Alcochete era apenas falar com os jogadores.



Sobre a convocação da ida a Alcochete, Guilherme Oliveira acredita que o Sporting teve conhecimento da chegada do grupo à Academia e que havia antecedentes, com os momentos de tensão vividos dias antes, depois do jogo dos Leões frente ao Marítimo.



De acordo com o advogado, o grupo foi convocado através da rede social Whatsapp para falar com os jogadores, lembrando que essa é uma prática comum noutros clubes. Guilherme Oliveira afirmou acreditar que o facto de estarem de cara tapada não é indício suficiente para provar que os arguidos queriam agredir os jogadores.Guilherme Oliveira falou aos jornalistas à entrada do tribunal do Barreiro, onde já foram retomados os trabalhos de inquirição de quatro dos nove arguidos que decidiram prestar declarações.Pedro Madureira, outro advogado de alguns arguidos, disse que o encontro da ida a Alcochete foi marcado através das redes sociais, num grupo relativamente público. O advogado afirma que nem todos se conheciam e diz que o que aconteceu não foi planeado."Digamos que era um grupo mais ou menos público e que nada se falou previamente, em termos de se juntarem para irem fazer aquilo que sucedeu".Dos 23 suspeitos, só nove se disponibilizaram a prestar declarações. Nenhum deles pode ouvir o interrogatório dos outros suspeitos, mas os advogados podem fazê-lo.