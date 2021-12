Advogado diz que ministro deveria "assumir caso" do atropelamento mortal na A6

Paulo Cunha - Lusa

O advogado da família do trabalhador que morreu atropelado na autoestrada A6 pelo automóvel que transportava o ministro da Administração Interna considerou esta tarde que o governante "não é um mero passageiro" e que deveria "assumir o caso".