Advogados de Sócrates assinalam quatro anos da Operação Marquês

RTP 20 Jul, 2017, 09:48 / atualizado em 20 Jul, 2017, 10:29 | País

“Espetáculo gulosamente encenado”, “albergue espanhol” ou “lôbrega aventura”. Estas foram algumas das expressões escolhidas pelos advogados de defesa de José Sócrates no documento que assinala esta quinta-feira os quatro anos do início da Operação Marquês.



O texto de três páginas destaca o "esgotamento do prazo legal máximo" para a conclusão do inquérito, com especial relevo para a última prorrogação, a 27 de abril, em que não foi imposto qualquer prazo pela Procuradora-Geral da República.



“Quatro anos passados, em lugar de arquivar o inquérito, o Ministério Público ocupou-se em avolumá-lo com novas efabulações falsas e disparatadas”, assinala o documento.

“10 milhões de arguidos”

João Araújo e Pedro Delille apontam ainda a aglomeração de mais de 20 arguidos no processo ao longo dos últimos quatro anos, incluindo desde logo os dois altos funcionários da Infraestruturas de Portugal que foram constituídos arguidos na quarta-feira, no âmbito da investigação do projeto do TGV.



Na quarta-feira à noite, a SIC Notícias avançou que foram constituídos arguidos Luís Marques e José Luís Ribeiro dos Santos, dois altos funcionários da Infraestruturas de Portugal. O processo conta com outros arguidos de relevo, incluindo Armando Vara, Ricardo Salgado, Henrique Granadeiro, Zeinal Bava ou Carlos Santos Silva.

José Sócrates ficou em prisão preventiva entre novembro de 2014 e setembro de 2015 e em prisão domiciliária até outubro do mesmo ano.

Os advogados dizem que se trata de um processo que cai na tentação de “julgar um governo” por inteiro e que pretende “condenar o regime democrático”. Segundo a lógica da presente investigação, apontam os advogados, “ainda falta constituir arguidos cerca de 10 milhões de portugueses, que todos são suspeitos”.



João Araújo e Pedro Delille recordam os “quase 12 meses” de prisão preventiva de José Sócrates, com “outros 36 meses de limitação da liberdade” a coberto da “complacência” de Carlos Alexandre, o juiz de instrução responsável pelo processo, e que demonstra uma “exibição arrogante da força” por parte do processo.



“O Ministério Público foi substituindo os factos e as provas (…) por um amontoado mastodôntico de papéis, um repositório descontrolável e incontrolável de anos de devassa, de intrusão, de varejo e de intimidação dos intervenientes processuais e da sociedade em geral”, assinala o documento.