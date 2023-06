Advogados em protesto contra a nova lei das Ordens profissionais

O governo garante que só quer eliminar barreiras no acesso às profissões.É com este propósito que o conselho de ministros aprovou, na semana passada, um diploma que altera os estatutos de 12 ordens profissionais.O processo está a ser muito contestado por profissionais dos vários setores, mas, em conferência de imprensa, que juntou esta tarde vários ministros e secretários de Estado, o executivo deixou a garantia de que as mudanças agora propostas têm um objetivo muito claro.



Os advogados, por exemplo, consideram que as mudanças em causa vão prujudicar os cidadãos e o estado de direito democrático.



Num protesto que juntou ao início da tarde dezenas de profissionais no Campus da Justiça, em Lisboa, oriana barcelos, a bastonária desta Ordem deixou alguns exemplos.



Reportagem de Oriana Barcelos.



O governo justifica as mudanças com a necessidade de melhorar o acesso às profissões, garantir maior transparência e combater o trabalho precário.