Aeronave da Força Aérea evitou propagação de incêndios este fim-de-semana

Durante 48 horas, a vigilância aérea permitiu assinalar o início de vários fogos, detetar pessoas a fazer queimadas e outras atividades de risco proibidas até amanhã.



Foram localizados incêndios rurais e identificados possíveis reacendimentos. Em alguns casos foram de imediato acionadas as equipas de combate.



A aeronave da Força Aérea possui equipamentos que permitem a deteção de pontos quentes com recurso a imagem térmica, tanto de dia como de noite.



A operação foi realizada em articulação com os Ministérios da Defesa e da Agricultura e com a Estrutura de Missão para a instalação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais.