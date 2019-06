Aeronaves. Gabinete de prevenção pede "avaliação técnica" dos meios aéreos

Foto: Lusa

É um alerta que surge no relatório final ao acidente que aconteceu há dois anos com a queda de um helicóptero quando se preparava para combater um incêndio no concelho de Alijó.



Os investigadores concluíram que a causa mais provável para o acidente foi "a perda de consciência situacional do piloto".



Pormenores com a jornalista Rita Soares.