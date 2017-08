Aeroporto da Madeira condicionado pelo quinto dia devido ao vento

RTP 08 Ago, 2017, 07:44 / atualizado em 08 Ago, 2017, 07:46 | País

Apesar do vento, às 06h08 partiu do Funchal um voo da TAP com destino a Lisboa, estando na fase final de preparativos a partida de mais dois voos da TAP com saída até às 07h10, para o Porto e Lisboa.



Às 06h30, o site da ANA indicava para hoje o cancelamento das chegadas de voos oriundos de Paris (operado pela Transavia), de Lisboa (TAP) e Ponta Delgada (Azores Airlines).



Também nas partidas há o cancelamento destas mesmas ligações.

Aviso Amarelo

Os fortes ventos que se fazem sentir no principal aeroporto do arquipélago da Madeira desde sexta-feira, já provocaram o cancelamento de mais de 100 voos, afetando cerca de 15 mil passageiros, segundo um balanço feito na segunda-feira à tarde pela ANA.A Madeira e toda a faixa costeira ocidental vão estar entre hoje e quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas da ordem dos 80 quilómetros por hora, disse o meteorologista Bruno Café."O vento vai manter-se moderado a forte de nordeste com rajadas da ordem dos 80 quilómetros por hora nos extremos leste e oeste e nas terras altas da ilha da Madeira. Há um aviso amarelo até ao final de quarta-feira, mas é possível que se estenda até quinta-feira", disse à agência Lusa o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).De acordo com o especialista, a tendência será para um enfraquecimento do vento na quinta-feira, que será mais notório na sexta-feira."Temos também aviso amarelo por causa do vento para toda a faixa costeira ocidental. O vento vai manter-se moderado a forte no litoral oeste com rajadas da ordem dos 75 quilómetros por hora durante a tarde", disse.c/ Lusa