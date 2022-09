Aeroporto de Faro rebatizado "Gago Coutinho"

O aeroporto de Faro vai chamar-se "Aeroporto Gago Coutinho". A atribuição do nome faz parte das comemorações dos 200 anos de independência do Brasil. O primeiro-ministro preside à cerimónia que decorre esta manhã e estará acompanhado do ministro das Infra-estruturas.