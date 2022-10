Aeroporto de Lisboa a funcionar 21 horas por dia até fim de novembro

A Zero, a Quercus e a Geota reclamam “medidas compensatórias para os cidadãos de Lisboa e Loures, os quais devem ser imediatamente ressarcidos pela pena adicional a que vão ser sujeitos durante as próximas seis semanas”, avançam as ONGA em comunicado.

Em causa está uma portaria, já publicada em Diário da República, que autoriza mais voos noturnos no aeroporto de Lisboa a partir de terça-feira e até 28 de novembro, para mudar o sistema de gestão de tráfego aéreo.







Durante esse período, a atividade do aeroporto passa a abarcar o horário entre as 05h00 e as 02h00, deixando apenas três horas de descanso, o que vai prejudicar a qualidade de vida de 150 mil cidadãos, reclamam as associações ambientalistas



A Antena1 registou o testemunho de duas famílias, que vivem perto do aeroporto Humberto Delgado, e que se dizem afetadas pelo ruído causado pelos aviões.