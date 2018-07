Aeroporto de Lisboa procura combater o congestionamento

De acordo com uma nota enviada à comunicação social, o ministério liderado por Pedro Marques convocou a ANA, o regulador da aviação, a TAP e a NAV.



Dessa reunião saiu o acordo sobre as medidas que o jornalista João Torgal revela.



A situação no aeroporto vai ser monitorizada em reuniões de 15 em 15 dias.



Numa primeira reação a estas medidas o presidente do sindicato dos técnicos de “handling”, André Teives, em declarações à jornalista Ana Jordão, diz que as medidas não vão resolver nada





Entre as medidas anunciadas estão o reforço de autocarros e reboques de aviões, bem como o reforço de pessoal nas zonas de maior fluxo de passageiros.