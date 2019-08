Aeroporto de Lisboa. PSP e GNR substituem motoristas em greve

O número de cargas que foi feito para o aeroporto de lisboa começou a falhar a partir das 14h30 minutos. Os dados são do Governo.



O incumprimento dos serviços mínimos obrigou os militares da Guarda Nacional Republicana e agentes da Polícia de Segurança Pública a pegar nos volantes das viaturas pesadas para o abastecimento deste local que é considerado prioritário.



Em comunicado a ANA-Aeroportos de Portugal avisou que o ritmo de abastecimento no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é "insuficiente, em níveis bastante abaixo do estipulado para serviços mínimos", provocando "restrições à operação.



Cabe às companhias aéreas a decisão de fazer escalas técnicas fora da capital portuguesa.



Durante toda a manhã dezenas de camiões percorreram nos dois sentidos os cerca de 60 quilómetros entre Aveiras de Cima e o aeroporto Humberto Delgado. Na A1 o trânsito era pouco, mas a coluna dos camiões não passava despercebida aos automobilistas.



A Companhia Logística de Combustíveis abastece a zona centro e área metropolitana de Lisboa ou seja 50% das necessidades do país.



O percurso começa na estrada nacional 366 e logo aí sem quaisquer impedimentos do piquete de greve que ali marca presença desde as primeiras horas da manhã. Os camiões estão identificados com a frase serviços mínimos. Os camiões são sempre acompanhados por dois carros da GNR um à frente da coluna e o outro na retaguarda.



Na A1 ao início da manhã as forças de segurança não permitiam a ultrapassagem de outros automóveis, mais tarde os camiões passaram a circular na faixa da direita, a um ritmo mais lento e também sem incidentes.



À chegada a Lisboa juntam-se os carros da PSP que juntamente com a GNR escoltam os veículos carregados de combustível até ao aeroporto.