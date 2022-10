Aeroporto de Lisboa vai ter aumento nos voos noturnos

A partir de amanhã e até 28 de novembro, o aeroporto de Lisboa vai ter um aumento dos voos noturnos. O Governo decidiu autorizar voos entre a meia-noite e as duas horas da manhã e entre as 05h00 e 06h00, apesar do parecer negativo dos ambientalistas.