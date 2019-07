Partilhar o artigo Aeroporto do Montijo. Enviados novos dados para a Agência Portuguesa do Ambiente Imprimir o artigo Aeroporto do Montijo. Enviados novos dados para a Agência Portuguesa do Ambiente Enviar por email o artigo Aeroporto do Montijo. Enviados novos dados para a Agência Portuguesa do Ambiente Aumentar a fonte do artigo Aeroporto do Montijo. Enviados novos dados para a Agência Portuguesa do Ambiente Diminuir a fonte do artigo Aeroporto do Montijo. Enviados novos dados para a Agência Portuguesa do Ambiente Ouvir o artigo Aeroporto do Montijo. Enviados novos dados para a Agência Portuguesa do Ambiente