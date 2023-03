O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, terá na ligação com a cidade de Telavive, em Israel, uma das grandes apostas.O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal garante que a Região está preparada para ultrapassar os valores do ano passado.





A jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues esteve atenta a este reforço das ligações no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.