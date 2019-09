Aeroporto Montijo. Ambientalistas chumbam projeto e apontam erros graves no estudo elaborado

A consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental terminou à meia-noite, com um número recorde de participações.



Autarcas do PS e do PCP dividem-se relativamente a esta questão.



A Câmara Municipal da Moita e a do Seixal, as duas do PCP, deram um parecer negativo, enquanto os municípios do Barreiro e Montijo, do PS, aprovaram a construção do novo Aeroporto.



Os ambientalistas alertam para o impacto que a infraestrutura vai ter em termos de emissões de carbono e sublinham que não há informação suficiente para que se possa avançar com o projeto.