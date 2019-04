Aeroportos de Lisboa e Faro podem ficar sem combustível ainda hoje

Reuters

Francisco São Bento, presidente do sindicato diz mesmo não ter conhecimento da aplicação da requisição civil, e quando lhes chegar a informação atuaram de acordo com o exigido. Até lá estão em greve.



Ouvido pela Antena 1, o Ministro do Ambiente e da Transição Energética justifica a requisição civil com o incumprimento dos serviços mínimos.



Matos Fernandes admite que está em causa o abastecimento de combustível de sectores essenciais.