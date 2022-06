Aeroportos portugueses começam hoje a ser reforçados

A mudança acontece depois de no domingo um plenário do SEF ter provocado o caos no aeroporto de Lisboa, com cerca de 4.500 passageiros a esperaram horas para sair da zona de desembarque.No controlo de fronteiras aéreas passa a haver mais 238 elementos. Este número engloba inspetores do SEF e membros da PSP.Passam a estar munidos de mais meios tecnológicos, como um sistema de triagem eletrónico que permite aos passageiros registarem-se antes de chegarem ao controlo de passaportes.O primeiro aeroporto onde a medida será implementada é no Aeroporto de Faro, onde haverá a partir de hoje mais 45 funcionários.Na sexta-feira é a vez do reforço no aeroporto de Lisboa. Este reforço será também para os aeroportos do Porto, Funchal, Porto Santo e Ponta Delgada.A meta é ter todas as medidas de reforço implementadas até 4 de julho.Na apresentação do plano de contingência na terça-feira, o ministro da Administração Interna comprometeu-se com melhorias mas disse que não pode garantir o fim das filas, nos dias com mais pessoas nos aeroportos.